Ermittlungen Polizei: Einbrecher in einem Hotel in Westfeld auf Beutezug

Westfeld. In einem Hotel in Westfeld ist am Wochenende eingebrochen worden. Wie die Täter vorgingen und was sie gestohlen haben. Die Hintergründe.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist zwischen 23.35 und 6.30 Uhr in ein Hotel in Westfeld eingebrochen worden.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude im Bereich „Hoher Knochen“, wie die Polizei mitteilte. Im Inneren brachen die Täter verschiedene Behältnisse auf. Es wurden diverse Gegenstände entwendet, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Bad Fredeburg telefonisch unter 02974/90200 entgegen.

