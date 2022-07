Polizisten werden in Nuttlar bei einer Kontrolle fündig. Sie entdecken Drogen in einem Auto.

Polizei Polizei entdeckt bei Kontrolle Drogen-Auto in Nuttlar

Nuttlar. Die Polizei wird bei einer Kontrolle im Bestwiger Ortsteil Nuttlar fündig und entdeckt Drogen. Eine Wohnungsdurchsuchung schließt sich an.

Die Polizei hat in Nuttlar ein Auto mit Drogen entdeckt. Am Freitagabend hatten Polizisten gegen 21 Uhr den Wagen an der Briloner Straße kontrolliert.

Gefahren wurde das Auto von einer 35-jährigen Frau aus Winterberg, Beifahrer war ein 41-jähriger Winterberger. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum bei der Fahrerin. Durch die Polizisten wurden im Fahrzeug außerdem über 20 Gramm Marihuana und fast 100 Gramm Amphetamin gefunden.

Wohnung durchsucht

Während der Winterbergerin eine Blutprobe auf der Polizeiwache Meschede entnommen wurde, durchsuchten zivile Ermittler dann zusammen mit einem Drogenspürhund die Wohnung der 35-Jährigen. Hier konnten ebenfalls über 200 Gramm Marihuana und weitere kleinere Mengen Drogen sichergestellt werden. In welchem Zusammenhang der 41-Jährige mit den Taten steht, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Es wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

