Polizei entdeckt Verdächtige in Meschede - sie laufen weg

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen in Meschede gemacht. Sie bittet um Hinweise.

Meschede. Hat eine Bande versucht in Meschede und anderen Orten mehrere Roller zu stehlen? Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in der Nelkenstraße ein schwarzes Mofa entwendet worden. Am Sonntagabend wurden Beamte darüber hinaus auf eine Personengruppe in der Lagerstraße aufmerksam. Beim Erblicken des Streifenwagens liefen die Personen davon.

Sie ließen einen unverschlossenen Roller zurück. Auch in Arnsberg hat es ähnliche Vorkommnisse gegeben. Inwieweit die Fälle miteinander zusammenhängen, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf die Täter liegen zurzeit nicht vor.

Hinweise oder an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.