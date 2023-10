Polizei ermittelt: Einbruch in Gartenhütte in Schmallenberg

Die Polizei ermittelt: Am Montagmorgen, 9. Oktober, ist in der Schmallenberger Unterstadt in eine Gartenhütte eingebrochen worden.

Schmallenberg. Einbrecher waren am Montagmorgen, 9. Oktober, in der Schmallenberger Unterstadt unterwegs. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Montag, 9. Oktober, sind unbekannte Täter zwischen 7.45 Uhr und 9.00 Uhr in eine Gartenhütte am „Oberdreveweg“ in Schmallenberg eingedrungen.

Die Täter durchwühlten Räume und Schränke, wie es im Polizeibericht heißt. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Erkenntnisse über die mögliche Tatbeute vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 / 90200 entgegen.

