Polizei ermittelt: Mann bietet Kindern in Meschede Geld an

Die Polizei in Meschede ermittelt nach einem Vorfall in der Fußgängerzone. Ein Mann soll dort Kinder angesprochen und ihnen Geld angeboten haben.

36-Jähriger bestreitet Vorwurf

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 19.10 Uhr, wie jetzt bekannt wird. Ein Mann soll dort zwei Kinder angesprochen und ihnen jeweils einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld angeboten haben. Wofür das Geld war, erwähnte der Mann nicht. Die Kinder schilderten den Sachverhalt einem Bekannten. Daraufhin wiederum sprach der Bekannte den offensichtlich alkoholisierten Mann auf der Emhildisstraße an. Er wurde aufgefordert, auf die Polizei zu warten. Dem kam der 36-jährige Mescheder nach, stritt jedoch ab, den Kindern Geld angeboten zu haben.

In den Rücken gesprungen

Weitere Passanten wurden auf die Geschehnisse aufmerksam. Einer der Passanten lief auf den Mescheder zu und sprang ihm in den Rücken. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete dieser Mann. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten auf ihn: Die Beamten stellten die Personalien sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen den 22-jährigen Mescheder ein.

Auch die Personalien des 36-jährigen Mannes, der die Kinder ansprach, wurden von den Beamten aufgenommen. Die Hintergründe, warum der Mann die Kinder ansprach sind derzeit nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Wer weitere Hinweise geben kann: Bitte an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.