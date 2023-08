Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Bremke (Symbolfoto).

Ermittlungen Polizei ermittelt nach dreistem Einbruch in Bremke

Bremke. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Bremke. Die Täter waren mit schwerem Gerät angerückt - und machten auch Beute.

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag, 17. August, auf Freitag, 18. August, in die Filiale der Landbäckerei Sommer in Bremke eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Ladenlokal verschafft.

In einem Hinterraum brachen sie einen Tresor auf, indem sie ihn mit einer Trennscheibe aufschnitten. Zudem wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurde Bargeld entwendet.

Hinweise an die Polizei in Meschede unter 0291/9020-3411.

