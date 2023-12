Die Polizei ermittelt nach einem Wohnungseinbruch in der Gemeinde Bestwig.

Einbruch Polizei ermittelt nach Einbruch in der Gemeinde Bestwig

Ostwig Nach einem Einbruch in ein Haus in Ostwig hat die Kriminalpolizei in Meschede die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden Zeugen.

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag, 16. Dezember, zwischen 15 Uhr und Mitternacht in ein Einfamilienhaus im Brombeerweg in Ostwig eingestiegen. Nachdem die Täter eine Terrassentür aufgehebelt hatten, waren sie in das Innere des Hauses gelangt.

Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und durchwühlten Behältnisse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Meschede unter 0291/90203411 entgegen.

