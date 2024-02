Polizei ermittelt: Schmallenberger Wohnhäuser durchwühlt

Fleckenberg Einbrecher haben sich in Schmallenberg-Fleckenberg an zwei Wohnhäusern zu schaffen gemacht. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Am Samstag (3.2.) sind bislang unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser in Schmallenberg-Fleckenberg eingebrochen.

Terrassentür und Fenster aufgehebelt

Sie hebelten im Zeitraum von 13.45 Uhr bis 23 Uhr in der Straße „Rönneckeroth“ eine Terrassentür, bzw. ein Fenster auf und gelangten so in das Innere der Häuser. Dort gingen sie in die Zimmer und durchwühlten zahlreiche Schränke.

Hinweise auf entwendete Gegenstände liegen bislang noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Schmallenberg unter 02974 / 9020 3811.

