Polizei fahndet nach Schläger vom Bahnhof in Meschede

Meschede. Ein Schläger hat am Bahnhof in Meschede zwei junge Leute verletzt. Die Polizei sucht nach ihm. Es gibt eine Beschreibung.

Nach einer Unterhaltung am Bahnhof in Meschede hat ein bislang unbekannter Mann auf seine beiden Gesprächspartner eingeschlagen. Anschließend flüchtete er mit den Zug in Richtung Arnsberg.

Nach Angaben der beiden Geschädigten unterhielten sie sich am Mittwoch um 17.35 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz mit dem unbekannten Täter. Während des Gesprächs wurde der Mann zunehmend aggressiver. Das Gespräch endete schließlich mit Faustschlägen in die Gesichter der 16-jährigen Jugendlichen und des 19-jährigen Mescheders.

Beschreibung des Gesuchten

Nach der Auseinandersetzung stieg der Täter in den Zug in Richtung Arnsberg. Beschreibung des Gesuchten: etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schwarze Haare, Bartansatz, südländisches Aussehen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

