Kriminalität Polizei in Meschede ermittelt: Mann fällt über Frau her

Meschede Die Polizei sucht Zeugen: Eine Frau berichtet, dass sie bei Meschede von einem Mann angegriffen worden ist. Es gibt eine Beschreibung.

Sollte es ein sexueller Übergriff werden? Am Mittwoch kam es gegen 16.30 Uhr in Meschede zu einem Polizeieinsatz an der Kolpingstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen joggte eine 28-jährige Frau aus Meschede in Richtung des dortigen Ruhrradwegs. Dort nahm sie zunächst einen ihr unbekannten Mann am Wegesrand wahr, an dem sie in Richtung Wehrstapel vorbeijoggte.

Gegenwehr geleistet

Nach jetzigem Erkenntnissen der Polizei wurde die Frau durch den Mann ergriffen und zu Boden gebracht. Die Geschädigte leistete Gegenwehr und konnte sich befreien. Der Täter flüchtete daraufhin über den Ruhrradweg in Richtung Kolpingstraße.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170cm groß, blonde Haare, kräftige Figur, schwarze Jacke, Jeans und er trug einen silberfarbenen Ohrring. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz und fahndete nach dem Mann.

Hinweise an die Polizei

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Ermittelt wird derzeit in alle Richtungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

