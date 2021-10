Polizei in Meschede sucht Automatenaufbrecher in Velmede

Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise auf Automatenaufbrecher in Velmede.

Velmede. Im Gewerbegebiet Wiemecker Feld in Velmede ist ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden. Die Polizei in Meschede bittet um Hinweise.

In der Nacht zum Dienstag hatten es unbekannte Täter auf einen Zigarettenautomaten auf dem „Wiemecker Feld“ in Velmede abgesehen. Zwischen 18 Uhr am Montag und 8.30 Uhr am Dienstag hebelten die bislang unbekannten Täter den Automaten auf. Anschließend entwendeten sie Zigaretten und Bargeld.

Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 / 90200 in Verbindung.

