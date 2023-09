Polizei kontrolliert bei Meschede: So viele waren zu schnell

Meschede. Geschwindigkeitsüberwachung: Diesmal kontrollierte die Mescheder Polizei vor allem zum Schutz und jungen sowie von alten Menschen - die Bilanz.

Die Polizei aus Meschede hat wieder Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt - diesmal mit Blick auf den Schutz von jungen und von alten Menschen.

Kontrollen in Berge und in Allendorf

Kontrolliert worden ist am Donnerstag, 31. August, zu unterschiedlichen Zeiten. In Meschede-Berge wurde im Bereich des Kindergartens und der Luziaschule kontrolliert. In Sundern-Allendorf führte der Verkehrsdienst die Kontrollen in der Nähe eines Seniorenheims und einer Schule durch.

Die Bilanz: Insgesamt waren 30 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Drei Autofahrer werden zusätzlich zum Bußgeld ein einmonatiges Fahrverbot erhalten.

Die Polizei im Hochsauerlandkreis kündigt an, dass sie auch in Zukunft an unterschiedlichen Stellen Kontrollen durchführen wird. Sie bittet alle Fahrzeugführer, sich an die jeweils geltenden Regeln zu halten. Ziel ist die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Insbesondere im Hinblick auf die schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Kinder und Senioren sieht die Straßenverkehrsordnung eine besondere Rücksichtnahme vor.

