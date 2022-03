Polizei Meschede ermittelt nach Einbrüchen in Grevenstein

Grevenstein. Die Polizei Meschede ermittelt nach zwei Einbrüchen in Grevenstein. Es werden Hinweise gesucht.

In der Arpestraße in Grevenstein ist in den Nächten zwischen Mittwoch und Freitag in ein Sägewerk und eine Skihütte eingebrochen worden.

>>> Lesen Sie auch: Meschede: Atom-Krieg-Angst erhöht Nachfrage auf Jodtabellen <<<

Die Täter durchwühlten diverse Büros und Räumlichkeiten. Es wurden diverse Gegenstände entwendet. Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland