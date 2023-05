Kriminalität Polizei: Opferstöcke in Kirche in Berghausen aufgebrochen

Berghausen. Täter sind in die Kirche in Berghausen eingebrochen und haben Opferstöcke aufgebrochen. Die Polizei in Bad Fredeburg bittet um Hinweise.

In Berghausen sind in der Zeit von Mittwoch, 17. Mai, 13 Uhr und Donnerstag, 18. Mai, 12 Uhr in einer Kirche in Berghausen insgesamt drei Opferstöcke aufgebrochen worden.

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Behältnisse und entwendeten laut Polizeibericht einen bislang unbekannten Geldbetrag. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Bad Fredeburg unter der Telefonnummer 02974/ 90200 entgegen.

