Polizei stellt einen Autokratzer in Schmallenberg

Schmallenberg. Zwei aufmerksame Zeugen beobachten einen Autokratzer in Schmallenberg, Sie können die Polizei informieren.

Am Donnerstag gegen 16 Uhr liefen laut Polizeibericht zwei Zeugen die Weststraße in Schmallenberg entlang, als sie ein Kratzgeräusch hinter sich wahrnahmen. Als sie sich umdrehten sahen sie, wie ein Mann sehr nah an einem Auto entlang lief und einen spitzen Gegenstand in seine Tasche steckte.

Mann reagiert nicht auf Ansprache

Bei der Nachschau entdeckten sie Kratzer an dem am Straßenrand geparkten Pkw. Auf Ansprache der Zeugen reagierte der Mann nicht und verschwand in eine Apotheke.

Ermittlungsverfahren

Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen antreffen. Bei der Nachschau am Tatort stellten die Beamten einen weiteren zerkratzen Pkw fest. Gegen den 58-jährigen Schmallenberger wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

