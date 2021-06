Die Polizei in Meschede ermittelt: Sie sucht den Fahrer eines roten SUV.

Ermittlungen Polizei sucht roten SUV - Unfall am Hennesee bei Meschede

Meschede. Die Polizei in Meschede sucht den Fahrer eines roten SUV. Er könnte für einen Unfall am Hennesee verantwortlich sein.

Die Polizei sucht den Fahrer eines roten SUV: Am Samstag, 5. Juni, kam es zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz oberhalb der Mielinghauser Badebucht am Hennesee in Meschede.

Dabei wurde ein weißer Mercedes mit Münsteraner Kennzeichen beschädigt. In Frage kommt ein kleinerer roter SUV mit einer Dachbox, welcher neben dem Wagen geparkt hatte.

Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter 0291 / 90 200.

