In Freienohl haben E-Bike-Diebe zugeschlagen. Unser Symbolbild zeigt, wie ein Fahrradschloss mit einem Bolzenschneider geknackt wird.

Polizei Polizei sucht Zeugen: E-Bike in Freienohl gestohlen

Freienohl Im Mescheder Stadtgebiet hat sich erneut der Diebstahl eines E-Bikes ereignet - diesmal ist Freienohl der Schauplatz.

Im Zeitraum zwischen Montag, 10 Uhr, und Dienstag, 16.45 Uhr, wurde ein E-Bike an der Hauptstraße in Freienohl entwendet, meldet die Polizei in Meschede. Der oder die Täter durchtrennten das Schloss und nahmen das graue Mountainbike mit. Es handelt sich um ein E-Bike des Modells „Stereo Hybrid“ des Herstellers Cube. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 / 90200 in Verbindung zu setzen.

