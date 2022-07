Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Schmallenberg

In Schmallenberg ermittelt die Polizei in einem Fall von Unfallflucht auf einem Parkplatz.

Schmallenberg. In Schmallenberg ist auf einem Parkplatz ein abgestellter Pkw beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Verursacher.

Die Polizei ermittelt in Schmallenberg in einem Fall von Unfallflucht und sucht dafür Zeugen.

Am Samstag, 23. Juli, war von 17 bis 17.30 Uhr ein blauer Audi auf dem Parkplatz des HIT-Marktes in der Poststraße zum Parken abgestellt. In diesem Zeitraum wurde an dem Fahrzeug ein Schaden an der hinteren linken Tür verursacht. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 / 90200 zu melden.

