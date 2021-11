Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in Meschede

Visbeck. Einbrecher haben versucht, in ein Haus in Meschede-Visbeck einzudringen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Ein versuchter Einbruch wurde der Polizei in Meschede am Mittwoch gemeldet.

Am Dienstag in der Zeit von 16 Uhr bis 17 Uhr haben unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses an der Fischbachstraße in Visbeck gewaltsam eingedrückt.

Flucht ohne Beute

Die Einbrecher konnten hierdurch jedoch nicht in das Wohnhaus gelangen. Sie flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizei Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

