Ein Polizeiwagen fährt am Montagabend, 03.01.2022, durch die Innenstadt von Mülheim an der Ruhr, wo rund 250 Menschen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen (Impfung) demonstrieren. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services

Einsatz Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub in Schmallenberg

Schmallenberg. Ein Schmallenberger ist Opfer eines versuchten Raubs geworden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Mittwoch kam es gegen 6.15 Uhr zu einem versuchten Raub „Auf der Lake“ in Schmallenberg. Das berichtet die Kreispolizeibehörde Meschede. Dabei wurde ein 44-jähriger Mann aus Schmallenberg leicht verletzt.

Angriff mit unbekanntem Gegenstand

Der mutmaßliche Täter fragte den 44-Jährigen nach Zigaretten. Als er keine bekam, griff er den Geschädigten mit einem unbekannten Gegenstand an. Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne Beute zu Fuß in Richtung „Alter Sportplatz Lake“. Der 44-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

>>>Lesen Sie auch: Langjähriger Leiter der Suchtklinik Bad Fredeburg geht: Seine Bilanz<<<<

Täterbeschreibung

Der mutmaßliche Täter soll männlich, circa 1,80-1,85m groß und dunkelhäutig sein. Er soll kurze Haare haben. Außerdem soll er zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit neongelber Aufschrift und eine schwarze Jeans getragen haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter Tel 02974 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland