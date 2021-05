Polizei sucht zwei Motorradfahrer nach Unfall auf der L519

Eslohe. Die Polizei sucht nach einem Unfall auf der Landstraße 519 in der Gemeinde Eslohe zwei Motorradfahrer.

Gegen 14.30 Uhr hat sich am Sonntag auf der L 914 in der Gemeinde Eslohe ein Motorradunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 33-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem Motorrad von Nichtinghausen in Richtung Eslohe-Büenfeld unterwegs. In einer Linkskurve musste er zwei entgegenkommenden Motorrädern ausweichen und kam von der Fahrbahn ab.

Bei dem Sturz wurde er leicht verletzt. Zu den gesuchten Motorrädern kann laut lediglich gesagt werden, dass es sich um Sportmaschinen handelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter der 0291 / 90 200 entgegen.

