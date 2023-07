Die Polizei in Meschede ermittelt: Einbruch in ein Wettbüro.

Kriminalität Polizei: Täter dringen gewaltsam in Wettbüro in Meschede ein

Meschede. Hinweise gesucht: Unbekannte sind gewaltsam in ein Wettbüro in Meschede eingedrungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bislang unbekannte Täter gegen 3.40 Uhr gewaltsam in das Wettbüro am Stiftsplatz in Meschede eingedrungen.

Über eine mögliche Tatbeute liegen der Polizei aktuell keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise an die Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200.

