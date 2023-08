Polizei: Tödlicher Unfall in Mescheder Betrieb

Meschede. Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es in einem Mescheder Betrieb gekommen. Ein Arbeiter erlag seinen Verletzungen.

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Freitag in einem Mescheder Betrieb gekommen.

Betrieb in der Straße „Im Schwarzen Bruch“

Wie die Polizei am Montag mitteilt, hat sich bereits am Freitag gegen 15.40 Uhr in Meschede in der Straße „Im Schwarzen Bruch“ ein Unfall in der Lagerhalle eines Unternehmens ereignet. Ein herabfallender Gegenstand aus einem Hochregallager erfasste einen 54-jährigen Mann aus Bestwig. Dieser zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb.

Ermittlungen dauern an

Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat noch am Unfalltag die Ermittlungen vor Ort übernommen. Die Gründe für das Geschehen sind bislang noch unklar und aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Auch das Amt für Arbeitsschutz ist eingeschaltet.

