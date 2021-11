Polizei zieht Autofahrer in Eslohe aus dem Verkehr

Eslohe. Die Polizei hat auf der B55 in Eslohe einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle kam einiges zusammen.

Weil er seine Ladung nicht ordentlich gesichert hatte, hat die Polizei gegen einen Autofahrer in Eslohe jetzt ein Bußgeld in Höhe von 1500 Euro verhängt. Erfolgt war die Kontrolle bereits am Freitag gegen 11.20 Uhr auf der Bundesstraße 55 in Eslohe.

+++ Lesen Sie auch: Corona in Eslohe: Schützenhalle Reiste wird zum Impfzentrum +++

Der 69-jährige Fahrer hatte laut Polizei etwa 70 Weihnachtsbäume geladen, die nicht ausreichend gesichert waren. Im Fahrzeuginneren stießen die Beamten zusätzlich auf mehrere Bünde von Tannenzweigen, die ebenfalls nicht ausreichend gesichert waren. Zudem sei die seitliche Schiebetür während der Fahrt geöffnet, teilt die Pressestelle mit.

Kein Fahrtenschreiber

Da das Fahrzeug eine Gesamtmasse von knapp fünf Tonnen auf die Waage brachte, hätte es außerdem mit einem digitalen Fahrtenschreiber ausgestattet sein müssen. Diesen konnte der Siegburger allerdings nicht vorweisen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland