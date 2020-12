Polizeigewalt? Video von Einsatz schockt in Meschede

Meschede. Ein Beamter der Polizei tritt eine Frau in Meschede auf einem Fahrrad um: Zu sehen ist diese Szene auf einem Video. Die Empörung ist groß.

Ein Video eines Polizeieinsatzes sorgt für Empörung in Meschede. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein Beamter eine Person auf einem Fahrrad zunächst kontrolliert. Schließlich tritt er gegen den Vorderreifen. Danach setzt er mit Wucht zu mehreren Tritten gegen den Hinterreifen an, bis das Fahrrad mit der Person, die sich auf den Lenker stützt, zu Boden stürzt.

Hilflos am Boden

Schockierend an den Aufnahmen: Der Beamte lässt die hilflose Person am Boden liegen und kümmert sich nicht weiter um sie. Stattdessen läuft er um sie herum und schaut auf die gestürzte Person. Nach knapp einer Minute bricht die Aufnahme ab. Wie es danach weitergeht, ist unklar.

Tritte gegen den Vorderreifen: Eine Szene aus dem Video. Foto: Privat

Passiert ist die Szene am Mittwochmittag gegen 11.30 Uhr im Schlotweg in Meschede - das ist die Zufahrt zur Grundschule unterm Regenbogen und auch zur Kreispolizeibehörde. Der Beamte war allein im Dienst. Bei der Person auf dem Fahrrad handelt es sich nach Informationen unserer Zeitung um eine stadtbekannte Obdachlose. Die Frau hält sich schon seit Jahren eher zurückgezogen in und um Meschede auf.

Nicht immer fahrtüchtig

Auf dem Video wirkt sie so, als ob sie teilnahmslos auf dem Fahrrad hängt. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Frau mit Alkohol sediert wäre - ob es in diesem Fall so war, ist unklar. Der Polizei ist sie nach Informationen dieser Zeitung deshalb zuweilen aufgefallen: Weil sie auch auf dem Fahrrad nicht mehr fahrtüchtig war. Bei den Kontrollen soll sie nicht immer kooperativ gewesen sein.

Die Pressestelle der Polizei bestätigte auf Anfrage dieser Zeitung, dass der Behörde das Video inzwischen vorliegt. „Wir prüfen und sichten die Aufnahmen“, sagte Pressesprecher Holger Glaremin. Der Beamte, der drauf zu sehen sei, sei zu einer schriftlichen Stellungnahme aufgefordert worden, die zeitnah erwartet wird. Am Nachmittag will die Polizei voraussichtlich über weitere mögliche Schritte informieren.

Das Video verbreitet sich unterdessen rasant in den sozialen Netzwerken wie Facebook, aber auch über Whatsapp.