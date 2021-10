Polizeikontrolle: Schmallenberger droht hohes Bußgeld

Ein Schmallenberger wurde von der Polizei in Brilon mit 70 km/h zu viel erwischt.

Schmallenberg/Brilon. Ein Schmallenberger ist von Polizisten in Brilon mit über 70 km/h zu viel bei einer Geschwindigkeitskontrolle erwischt worden.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hat auf der Bundesstraße 7 bei Rösenbeck Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Erfahrungen der Polizei zeigen, dass es an dieser Stelle immer wieder zu hohen Geschwindigkeitsverstößen kommt. So auch am Mittwochvormittag.

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Schmallenberg wurde mit einer Geschwindigkeit von 141 km/h gemessen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h bedeutet das eine Überschreitung von 71 km/h. Dem Mann erwartet ein hohes dreistelliges Bußgeld sowie Punkte in Flensburg. Zudem wird er für zwei Monate auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sein.

