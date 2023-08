Polizeikontrolle: Zwei Schmallenberger unter Drogen gefahren

Schmallenberg. Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Schmallenberg sind mehrere Autofahrer aufgefallen. Dabei ging es nicht nur um Fahren unter Drogen.

Beamte der Wache Schmallenberg kontrollierten am vergangenen Wochenende mehrere Fahrzeuge im Stadtbereich. Zwei Autofahrer fielen dabei auf, weil sie ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Drogen geführt haben.

Am Freitag wurde in der Gartenstraße ein 36-jähriger Autofahrer aus Schmallenberg kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Person unter Drogen stand. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde kurz nach Mitternacht ein 19-jähriger Mann aus Schmallenberg festgestellt. Dieser fuhr mit seinem Pkw über die Straße „Am Donscheid“ in Bad Fredeburg und stand ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen beide Personen wird nun wegen der Verkehrsdelikte und möglicher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Transporter ohne Versicherungsschutz

Bereits am Donnerstag fiel der Polizei ein auswärtiger Transporter auf. Dieser wurde in Bödefeld auf der Hunaustraße kontrolliert. Nach umfangreichen Überprüfungen wurde festgestellt, dass der Lkw keinen Versicherungsschutz hatte. Gegen den 22-jährigen Mann aus Rumänien wird nun wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Gewerbeordnung ermittelt. Der Lkw wurde an Ort und Stelle stillgelegt.

