Meschede. Die Post in Meschede ist geöffnet. Zum Ärger der Kunden hatte die Filiale zwei Tage geschlossen. So lief es am Morgen in der Lagerstraße ab.

Post in Meschede: Gute Nachrichten für Kunden am Morgen

Gute Nachrichten für die Kunden der Deutschen Post in Meschede. Die Filiale an der Lagerstraße hat wieder geöffnet.

Kunden standen schon früh morgens Schlange

Mit vier Mitarbeitern hat die Post heute in Meschede den Betrieb aufgenommen. Darunter Gesichter, die sonst nicht hinterm Schalter in Meschede stehen. Aus krankheitsbedingten Gründen war die Filiale in den vergangenen zwei Tagen geschlossen. Die Kunden wurden täglich mit einem Aushang informiert. Wie es am Samstag und in der kommenden Woche weitergeht ist noch unklar.

Die Pakete haben sich in den vergangenen Tagen angehäuft. Sie türmen sich hinter den Schaltern. Darunter wahrscheinlich viele Geschenke für das Weihnachtsfest. Die Kunden standen bereits um 8.30 Uhr Schlange.