Postbank in Meschede: Termin für die Schließung steht fest

Meschede. Die Postbank hat einen Termin für die Schließung ihrer Filiale in Meschede veröffentlicht. Jetzt steht auch fest wann die Partner-Filiale startet.

Die Postbank schließt ihre Filiale in der Lagerstraße in Meschede. Jetzt steht der Termin fest: Die Filiale öffnet letztmalig am Mittwoch, 2. November, zu den gewohnten Öffnungszeiten. Post- und Paketdienstleistungen können Kundinnen und Kunden auch künftig wie gewohnt in vollem Umfang nutzen. Dafür steht ihnen die Partner-Filiale im Bahnhofskiosk in der Le-Puy-Straße 2 zur Verfügung. Sie wird rechtzeitig offiziell 12. Oktober eröffnen.

Aushang und Anschreiben

Die Postbank informiert per Aushang und persönlichem Anschreiben über die Schließung, die nächstgelegene Postbank Filiale, Beratungsmöglichkeiten und nahe gelegene Geldautomaten, an denen ihre Kundinnen und Kunden kostenlos Bargeld abheben können. Die nächstgelegenen Standorte mit Vollsortiment befinden sich in Arnsberg, in der Stembergstraße 27, und in Soest, Hospitalgasse 3. Auf Wunsch bietet die „Postbank Finanzberatung“ die Beratung zu Finanzthemen auch zuhause an.

Zur kostenlosen Bargeldversorgung gibt es in unmittelbarer Nähe den Geldautomaten der Deutschen Bank, Winziger Platz 4. Den nächsten Shell-Bargeldservice findet man in Warstein, Lanfer 29. Ergänzend dazu bieten viele Supermärkte inzwischen das so genannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Dieser Service findet sich in Meschede zum Beispiel im Netto Marken-Discount, Briloner Straße 43, und bei Lidl, Im Schwarzen Bruch 46.

