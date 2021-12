Preisgeld für den Schützen-Neustart im heimischen Raum

In Uniform waren die Vertreter der Bruderschaften am Freitagmittag in Meschede erschienen: Ulrich Biene von der Brauerei Veltins (rechts) überreichten ihnen die Schecks über jeweils 1000 Euro.

Meschede. Wie planen Schützen den Neustart in Corona-Zeiten? Dazu gab es einen Wettbewerb dieser Zeitung zusammen mit Veltins. Jetzt folgten die Preise.

Es ist auch eine Auszeichnung für das Schützenwesen in der heimischen Region: Vier von zehn Preisen unseres Wettbewerbs Re-Start gehen an Bruderschaften und Vereine aus den Stadtgebiet Meschede und den Gemeinden Eslohe und Bestwig. Gemeinsam mit der Brauerei Veltins hatte diese Zeitung die kreativsten und schönsten Ideen für den Neustart gesucht. Eine Jury wählte die Gewinner aus. Am Freitagmittag übergab Ulrich Biene, der Pressesprecher der Brauerei Veltins, die Schecks an die Prämierten. Sie erhalten jeweils 1000 Euro.

Schützenbruderschaft St. Anna Nuttlar

Dort erfolgt der eigentliche „Re-Start“ des Dorflebens erst im nächsten Jahr. „Unser schönes Dorf feiert 2022 nämlich sein 950-jähriges Bestehen! Es sind zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen geplant. Neben einer Karnevalsfeier, Jubiläumsschnade, Filmvorführung, einem Märchenprojekt und vielen anderen Aktionen bildet besonders das Gemeindeschützenfest im Herbst einen Höhepunkt. Für fast alle Aktionen stellt unser Verein die Schützenhalle zur Verfügung und hilft und organisiert, wo er nur kann. Für das Gemeindeschützenfest und Hallenarbeiten, um das Dorfjubiläum besser durchführen zu können, wäre das Fördergeld eine große Hilfe!“, hieß es in der Bewerbung.

Schützenbruderschaft Wennemen-Bockum-Stockhausen:

„Unsere Bruderschaft plant im Jahr 2022 ein gemütliches Beisammensein rund um unsere Kirche. Wir haben diesen Ort bewusst ausgewählt, um unsere Verbundenheit mit unserer Ortskirche zum Ausdruck zu bringen. Nach einer gemeinsamen Messe, zu der alle Einwohner und Einwohnerinnen unseres Ortes ganz herzlich eingeladen sind, möchten wir auf dem Kirchplatz ein ausgelassenes und fröhliches Dinner veranstalten. Wir, vom Vorstand der St.-Nikolaus-Schützenbruderschaft, möchten, dass an diesem Tag Jung und Alt sich zum Klönen trifft“, teilte die Bruderschaft mit.

Und weiter: „In den letzten Monaten war ein unbeschwertes Treffen aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt möglich. Wir hoffen, durch das Dorf-Dinner mit Freunden unterm Kirchturm, den Zusammenhalt im Dorf zu stärken und auch, dass neue Freundschaften entstehen. Denn nur ein aktives Dorfleben macht ein Dorf attraktiv. Dazu möchten wir unseren Teil beitragen. Daher werden wir einen zu erwartenden Überschuss dem Dorf zu Verfügung stellen.“

Schützenbruderschaft St. Jakobus Heringhausen:

„Die Fördermittel werden für die Finanzierung von zwei Veranstaltungen verwendet: Zu Pfingsten gab es eine Schützenfest-Alternative. Vor dem Schützenfest wurden Mini-Fahnen verkauft. Außerdem gab es individuell-gelabelte Bierflaschen und einen Corona-Ansteckpin.“ Höhepunkt war ein Livestream - mehr als zwei Stunden lang „Schützenfest-Feeling für zu Hause“: Es wurden Bilder von Majestäten präsentiert und Interviews mit amtierenden Majestäten geführt. Es wurden historische Berichte zum Schützenhallen-Bau gezeigt. Dazwischen gab es kurze Interviews mit regelmäßigen Nutzern der Schützenhalle. Und eine Fotoausstellung mit mehr als 300 historischen Bildern wurde eröffnet.

St.-Sebastian-Schützen Salwey:

Wenn dort im nächsten Frühjahr die frisch renovierten Gebäude fertig gestellt sind und somit das Begegnungszentrum Salwey eröffnet wird, möchte die Bruderschaft es direkt mit Leben füllen. In der neuen „Festarena“ sollen nicht nur die 665 Jahre Geschichte von Nieder- und Obersalwey erlebbar werden, sondern die lange Historie der Orte soll auch mit neuen Geschichten fortgeschrieben werden. „Für diesen Restart im Jubiläumsjahr planen wir einen wahren Festmarathon!“, so die Schützen: Unter anderem wird die Bruderschaft im April das Dorffest austragen. Im Juli folgt das Jubiläumsschützenfest. „Hier werden wir auch unsere neue Fahne in der Schützenhalle weihen dürfen!“ Im September wird das Gemeindeschützenfest ausgerichtet.

