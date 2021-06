Privater Pkw mit Blaulicht: Polizei greift bei Freienohl ein

Freienohl. Ein junger Mann hat sich ein Blaulicht aufs Dach gepackt und ist damit über die Landstraße gerast. Zeugen alarmierten die Polizei in Meschede.

Die Polizei aus Meschede hat einen Fahrer in einem privaten Pkw gestoppt, der ein Blaulicht auf sein Dach montiert hatte. Am Samstagabend hatten Zeugen gegen 23.50 Uhr das auffällige Auto gemeldet. Es war mit Blaulicht auf der L 743 in Richtung Freienohl unterwegs. Der Wagen fuhr sehr dicht auf und überholte mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug.

In Freienohl konnte der vermeintliche Einsartwagen von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Im Fahrzeug wurden der 23-jährige Fahrer aus Meschede und sein 24-jähriger Beifahrer aus Meschede angetroffen. Im Fahrzeug wurden eine Blaulichteinrichtung und ein Schlagstock gefunden. Beides wurde gemeinsam mit dem Fahrzeug und dem Führerschein sichergestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

