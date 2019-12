Beringhausen. Was wird aus der früheren Veramed-Klinik in Beringhausen? Zuletzt saß der Investor in Haft. Dazu gibt es eine neue Entwicklung.

Prozess läuft: Was wird aus der Geisterklinik bei Meschede?

Der Mann, der als Investor die ehemalige Veramed-Klinik kaufen und umbauen wollte, ist seit Anfang November wieder auf freiem Fuß. Im April war er inhaftiert worden und saß seitdem in der Justizvollzugsanstalt in Bochum ein.

Der Vorwurf: Steuerhinterziehung in zwölf Fällen, Gesamthinterziehungssumme laut Anklage 1,7 Millionen Euro. Die Vorwürfe standen nicht in Zusammenhang mit der Beringhauser Klinik, sondern mit dem Erwerb und der Veräußerung von Grundstücken in Calw. Der Mann soll zudem Vermögenswerte auf seine Ehefrau unentgeltlich übertragen und die hierbei anfallende Schenkungssteuer hinterzogen haben. Das Gericht vermutete Fluchtgefahr, daher war er inhaftiert worden.

Prozess in Bochum

Seit September läuft nun der Prozess in Bochum. Darüber informierte jetzt die Pressesprecherin des Landgerichts Bochum. Die Termine sind bis Mitte Januar angesetzt. Inzwischen ist der Angeklagte auf freiem Fuß, die Kammer hatte den Haftbefehl am 4. November unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Namentlich war der Mann in Meschede öffentlich nie aufgetreten. Er hatte erklärt, eine Gruppe aus Architekten, Bauingenieuren, Ärzten und Kaufleuten hätte sich zusammengeschlossen, um die früheren Veramed-Klinik wieder instand zu setzen und neu zu eröffnen. Die beteiligen Fachleute hätten Erfahrung auf dem Gebiet: Sie seien darauf spezialisiert, historische Gemäuer zu kaufen und behutsam zu modernisieren.

Auswirkungen auf Veramed-Projekt

Wie und ob sich das Gerichtsverfahren auf die Zukunft der Veramed-Klinik auswirkt, ist nicht geklärt. Zuletzt hatte der örtliche Betreuer des Projektes betont, dass das Verfahren keine Auswirkungen habe. Der Kaufvertrag sei rechtsgültig, der Kaufpreis bezahlt worden. Man arbeite weiterhin an den Planungen.

Umgebaut werden kann das alte Gebäude nur, wenn die Stadt zustimmt. Dafür muss aber erst mal ein Bauantrag eingereicht werden. Und der liegt noch nicht vor - das hatte Jörg Fröhling, Pressesprecher der Stadt, zuletzt bestätigt.

Eigentümerin der ehemaligen Veramed-Klinik ist die Vitatel Meschede GbR. Sie besteht laut Eintrag im Grundbuchamt Meschede aus der Ingenium Ingenieurgesellschaft mit Sitz in Herne und der Ingenium Real Estate ltd. mit Sitz in London. Wobei laut Informationen unserer Zeitung die Londoner Firma 94 Prozent der Beteiligung hält.