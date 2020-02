Prüfsteine zur Kommunalwahl

Meschede. Seniorenbeirat plant Veranstaltungen für dieses Jahr. Neuwahl des Gremiums findet 2021 statt. Ziel bleibt es, Mitbürger zur Mitarbeit zu gewinnen.

Zu seiner alljährlichen Klausurtagung traf sich der Seniorenbeirat in der gewohnten Umgebung des Matthias-Claudius-Hauses in Eversberg, um seine Arbeit des vergangenen Jahres zu reflektieren und seine Aufgaben und Ziele für das kommende Jahr zu kalibrieren. Dabei stellte er fest, dass sich insbesondere sein Engagement für das Projekt „JuleA – Jung lehrt alt“ als generationsübergreifendes ehrenamtliches Weiterbildungs- und Qualifizierungsprojekt gelohnt hat.

Projekt „JuleA“

Der Seniorenarbeit der Stadt Meschede traf sich zu seiner Klausurtagung im Matthias-Claudius-Haus in Eversberg. Foto: Seniorenbeirat

Nach bereits zwei erfolgreichen Kursen geht das Projekt am Freitag, 28. Februar, bei der Realschule der Stadt Meschede in die dritte Runde. Auch bei der St.-Walburga-Realschule wurde das Projekt im vergangenen Jahr erfolgreich angeboten. Es wird sowohl von den Schülern in der Rolle als Lehrer und den teilnehmenden Senioren in der Rolle als Schüler bei Handy-, PC- und Tablett-Schulungen gern angenommen. Der Vorsitzende Manfred Breider dankte hierbei insbesondere den Beiratsmitgliedern Stefanie Schmidt, Winfred Kremer und Dr. Wolfgang Kohnle für ihr persönliches Engagement, dass maßgeblich zum guten Gelingen beigetragen hat.

Aber auch die anderen Mitglieder engagieren sich übergreifend auch bei anderen Anlässen und Interessenvertretungen für die Belange der Seniorinnen und Senioren, wie bei der Arbeitsgruppe „Seniorenvertretungen im HSK“, den Seminaren „Mescheder Vereine fit für die Zukunft“, den Mescheder Stadtgesprächen, der Mitgliederversammlung der Landesseniorenvertretung oder der Behinderteninteressenvertretung. In diesem Zusammenhang erinnerte Manfred Breider schon an die Neuwahl des Seniorenbeirats, die am 8. November 2021 im Rathaus Meschede stattfinden wird und rief dazu auf, weitere Mitbürger für die Mitarbeit zu gewinnen.

Im Vordergrund der Klausurtagung stand jedoch ein Vortrag von Christian Rademacher zum Thema „ Angebote und Vernetzung der psychosozialen Dienste im HSK“. Dabei stellte der Referent die vielfältigen Hilfen des Sozialpsychiatrischen Dienstes und seine Aufgaben und sein Networking als Psychiatriekoordinator vor. Die Zuhörer gewannen hierbei den Eindruck, dass der Hochsauerlandkreis bei den sozialen Diensten relativ gut aufgestellt ist. Allerdings muss man auch zugestehen, dass nicht jede Einrichtung oder jeder Arzt immer und unmittelbar vor der eigenen Haustür zur Verfügung stehen. Die Erkenntnis daraus ist, dass die Bevölkerung mit längeren Wartezeiten und Anfahrtswegen bei der Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen rechnen muss.

Gutes für Leib und Seele

Für das Jahr 2020 hat sich der Seniorenbeirat vorgenommen, dass er weiterhin dreimal im Jahr seine Veranstaltung „Gutes für Leib und Seele“ im Forum der Benediktinerabtei Königsmünster anbieten will. Neu aufgenommen wurde die Veranstaltungsreihe „Themennachmittage“ die bereits im Januar mit dem Thema „Ambulant vor Stationär“ erfolgreich gestartet ist. Fortgesetzt werden soll sie am 6. Mai mit dem Thema „Erben und Vererben“. In Vorbereitung sind die Themen „Patientenverfügung, Betreuungs- und Vorsorgevollmacht“ und „Medikamente im Alter“. Veranstaltungsort ist hierbei immer das Gemeinsame Kirchenzentrum in Meschede.

Diskussion zur Kommunalwahl

Anlässlich der anstehenden Kommunalwahlen ist zudem am 12. oder 19. August eine Podiumsdiskussion mit dem Thema „Wahlprüfsteine zur Kommunalwahl 2020“ geplant. Von den Kandidaten und Fraktionen erwartet der Seniorenbeirat hier Antworten auf so Fragen wie:

- Was werden Sie unternehmen, um die ärztliche Versorgung in unserer Kommune zu sichern?

- Welche konkreten Schritte werden Sie unternehmen, um die Förderung bezahlbarer Wohnungen für alle Lebensalter zu unterstützen und anzukurbeln?

- Haben Sie Kenntnis über die Entwicklung von Armut im Alter und der von Kindern in unserer Kommune?

- Welche Möglichkeiten der Förderung des insgesamt vielfältigen Ehrenamtes sehen Sie für Jung und Alt?

Weitere Informationen

Es gibt vielfältige und spannende Themen für engagierte Mitbürger, die sich für eine Mitarbeit im Seniorenbeirat interessieren. Wer darüber mehr erfahren möchte, kann dies gerne im persönlichen Gespräch mit den Mitgliedern des Seniorenbeirats oder der Teilnahme an den vierteljährlichen öffentlichen Präsenzveranstaltungen tun.

Dazu wird auch auf die Internetpräsenz „Seniorenbeirat Meschede“ unter www.meschede.de hingewiesen.