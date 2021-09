Unterricht in einer Grundschule: Auch im Hochsauerlandkreis sind die Quarantäne-Bestimmungen in der Kritik. Das Verwaltungsgericht Arnsberg entscheidet für das Kreisgesundheitsamt in Meschede: Demnach dürfen Schüler auch in Quarantäne geschickt werden, wenn sie nicht direkt neben einem Mitschüler gesessen haben, bei dem der Test für das Corona-Virus positiv ausgefallen ist.