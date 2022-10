Raad’s Hairstyle in Bestwig: Mehr als nur einer Friseursalon

Bestwig. In Bestwig hat mit Raad’s Hairstyle ein neuer Friseursalon eröffnet. Amal Chahrour und ihr Team kümmern sich dort aber keineswegs nur um Haare.

Es kommt Leben in Bestwigs Leerstände: Noch bevor die Drogeriemarktkette Rossman ihre Pforten am alten Standort geschlossen hatte und in die Räumlichkeiten des ehemaligen Edeka umzog, öffnete direkt nebenan ein neues Ladenlokal: In Raad’s Hairstyle können sich Männer, Frauen und Kinder frisieren lassen. Und nicht nur das!

Amal Chahrour hat dort innerhalb von drei Monaten einen Unisex- Frisörsalon eingerichtet und begrüßt nun seit dem 4. Oktober ihre Kunden und Kundinnen. Auf 100 Quadratmetern bieten sie und ihr Team neben aktuellen sowie klassischen Frisuren unter anderem auch Maniküre, CC-Eye-Behandlung (Entfernung der dunklen Augenschatten), Augenbrauenkorrektur mit oder ohne Fadentechnik, Lippenpigmentierung, Make-up Beratung und vieles mehr an.

Die Neheimerin ist gelernte Friseurin, arbeitet seit 24 Jahren in ihrem Beruf und ist seit 2003 Friseurmeisterin. Zu ihrem dreiköpfigen Team zählen eine weitere Friseurmeisterin, eine Friseurin und ein Friseur. „Durch eine Bekannte habe ich von diesem leeren Ladenlokal erfahren und fand es passend für mich“, berichtet die Frisörmeisterin enthusiastisch und fährt fort: „Mein Team und ich freuen uns darauf unseren Kundinnen und Kunden einen besonderen und exklusiven Service anbieten zu können“. Amal Chahrour und ihr Team kümmern sich montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 17 Uhr um ihre Kunden.

