In Velmede ist ein Radfahrer gestürzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei Radfahrer aus Bestwig bei Sturz in Velmede verletzt

Velmede. In Velmede hat sich in der Nacht zu Sonntag ein Fahrradunfall ereignet. Ein Bestwiger musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntag ist ein Radfahrer in Velmede gestürzt. Er verletzte sich so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 00.55 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Bestwig mit seinem Mountainbike die Feldstraße in Velmede. Laut Zeugenangaben verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn.

Unter Alkoholeinwirkung

Der gestürzte Radfahrer musste durch den Rettungsdienst versorgt und ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht werden. Da der 23-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

