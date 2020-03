Polizei Radfahrerin (68) bei Unfall in Meschede schwer verletzt

Meschede Eine Radfahrerin ist in Meschede mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine 68-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 9 Uhr in Meschede schwer verletzt worden. Sie war aus Richtung Enste unterwegs und fuhr durch den Kreisverkehr in der Lagerstraße/Weingasse. Beim Verlassen übersah sie nach Angaben der Polizei einen 16-jährigen Fußgänger.

Fußgänger unverletzt

Der Jugendliche hatte den dortigen Fußgängerüberweg vom Bahnhof in Richtung Weingasse überquert. Durch den Zusammenstoß fiel der Fußgänger zu Boden, blieb aber unverletzt. Die Radfahrerin stürzte ebenfalls und musste schwer verletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.