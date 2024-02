Unfall in Meschede: Eine Radfahrerin ist von einem Pkw erfasst worden.

Polizei Radfahrerin in Meschede von Pkw erfasst und schwer verletzt

Meschede Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren: In Meschede ist ein Fahrrad von einem Pkw erfasst worden. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad hat sich in Meschede ereignet. Am Donnerstag gegen 9:50 Uhr wollte ein Autofahrer rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt in der Walburgastraße zu fahren.

Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit einer 63-jährigen Fahrradfahrerin. Die Meschederin stürzte und verletzte sich schwer. Der 60-jährige Pkw-Fahrer aus Meschede blieb unverletzt.

