Verkehrsunfall Radfahrerin von Auto gerammt? Polizei in Meschede ermittelt

Freienohl. Eine Radfahrerin wird von Autos überholt und stürzt. Die Polizei in Meschede ermittelt. Die Beamten machen allerdings eine Feststellung.

Rettungskräfte sind am Montag gegen 23 Uhr zu einer verunglückten Fahrradfahrerin in die Bahnhofstraße gerufen worden. Die 38-jährige Meschederin war auf der Straße von Freienohl in Richtung Oeventrop unterwegs, als sie nach eigener Aussage von zwei Autos überholt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau und verletzte sich leicht.

Zwei Promille

Das schwarze und das silberne Auto hielten laut Polizei nicht an und entfernten sich ohne eine Schadensregulierung einzuleiten von der Unfallstelle. Ob ein Pkw das Fahrrad der Dame berührt hat, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Da die Beamten Anzeichen für Alkoholkonsum seitens der 38-Jährigen wahrnahmen, veranlassten sie einen Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Im Krankenhaus wurde der Frau eine Blutprobe entnommen.

Zeugen und die Fahrer der überholenden Autos werden gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Meschede unter 0291 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

