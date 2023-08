Radsport-Event führt durch Meschede: Hier wird gesperrt

Meschede/Winterberg. Meschede ist Etappe der Deutschlandtour. Dadurch kommt es zu Sperrungen. Hier ist die Übersicht mit allen weiteren Informationen.

Die Deutschlandtour rollt am Freitag durchs Sauerland. Auch Meschede ist eine Station der Radrennfahrer. Die wichtigsten Infos zur Tour. Die Deutschland Tour ist das größte Radrennen des Landes und lockt die weltbesten Radsportler bis 27. August in die Regionen. Auf 724 Kilometern führt die Deutschland Tour vom Süden, St. Wendel im Saarland, bis nach Bremen im Norden durch fünf Bundesländer.

Auf zwei Etappen nimmt sie Station im Sauerland: Die zweite und längste Etappe beginnt am 25. August in der Kasseler Innenstadt und geht nach 190 Kilometern mit 2310 Gesamthöhenmetern in Winterberg zu Ende. Nach einer Nacht Erholung geht es für die Radprofis am 26. August direkt weiter im Sauerland. Am Neheimer Markt erfolgt der Start der dritten Etappe, die über 174 Kilometer nach Essen führt. Am 25. August ist live vor Ort Gänsehaut garantiert, denn auch Meschede ist wichtiger Teil dieses einmaligen Spitzensport-Erlebnisses. Auf dem Weg von Kassel nach Winterberg führt die Deutschland Tour auch in Meschede zum Hennesee und weiter nach Eslohe. Es gibt Gelegenheiten, den Profisportlern ganz nahe zu kommen und sie kräftig anzufeuern.

Vom Radsport begeistert

Streckenverlauf Meschede: Gegen 14.30 Uhr wird auch in Meschede der Spannungspegel steigen, wenn das Rennfeld über Klause nach Remblinghausen anrauscht, um dann kurz der Kreisstadt einen Besuch abzustatten. Am Kreishaus geht es dann auf die Bundesstraße 55 in Richtung Hennesee weiter, hier ist ein temporeicher Streckenabschnitt zu erwarten, der den Profirennfahrern kaum Zeit für einen Blick auf den schönen Hennesee ermöglichen wird.

„Wir sind nicht erst seit der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr vom Radsport begeistert, die Deutschland Tour ist eine weitere Krönung für unsere Rad-Destination und stellt auch das tolle Angebot rund um Meschede nochmal prominent in den Mittelpunkt“, sagt Christina Wolff vom Stadtmarketing.

Zeitweise Einschränkungen

Ein solches Spitzensport-Ereignis ist für die Anlieger mit zeitweisen verkehrlichen Einschränkungen wie kurzzeitigen Sperrrungen und Haltverboten entlang der Strecke verbunden. Die Streckensperre erfolgt rollierend. Vor dem Feld der Radsportler sorgen die örtliche Polizei, eine mobile Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters, die an ihren Warnwesten leicht zu erkennen sind, für eine freie Strecke.

Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 15 Minuten vorher die herannahenden Profisportler an. Nachdem alle Radsportler den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke für den regulären Verkehr wieder frei. Es ist geplant, dass dieses am jeweiligen Sperrpunkt etwa 35 Minuten dauern wird.

Ausführliche Informationen, die Durchfahrtszeit der Radsportler sowie Sperrhinweise können auf www.Deutschland-Tour.com/Verkehr abgerufen werden.

