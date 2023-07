Radunfall: Esloher (38) bei Schmallenberg schwer verletzt

Werpe/Eslohe. Ein Mann aus Eslohe ist in Werpe bei Schmallenberg mit seinem Fahrrad gestürzt. Die Polizei meldet die folgenden Details zum Unfall.

Ein 38-jähriger Mann aus Eslohe ist am Freitag, 30. Juni, gegen 20.10 Uhr auf dem an der L 737 gelegenen Radweg von Werpe in Richtung Schmallenberg unterwegs gewesen.

>>>Lesen Sie auch: Nach dem Brand: Wann der Schmallenberger Top Snack wieder eröffnet<<<

Kurz vor dem Ortseingang Schmallenberg kam der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Meschede gefahren.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland