Radwege: Der nächste Lückenschluss bei Eslohe

Staatssekretär Dr. Hendrik Schulte (Mitte) gab mit Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting (Zweiter von rechts) im Beisein von Vertretern der Baufirma Straßen und Tiefbau GmbH sowie der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift den Radweg an der B 55 frei.

Eslohe. Das Radwegenetz wird immer dichter im Hochsauerlandkreis. Jetzt ist in der Gemeinde Eslohe eine weitere Lücke geschlossen worden.

Sicher und komfortabel auf dem Fahrrad unterwegs – in der Stadt und auf dem Land: Deshalb fördert das Land den Aus- und Aufbau eines lückenlosen und modernen Radwegenetzes in Nordrhein-Westfalen.

Zum Beispiel in Eslohe: Dort haben jetzt Dr. Hendrik Schulte, Staatssekretär im Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting und Sven Koerner, Leiter der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift, einen neuen, rund vier Kilometer langen Radweg zwischen Eslohe und Cobbenrode freigegeben.

>>> Lesen Sie hier: Mehr Einbahnstraßen in Meschede? Anwohner entscheiden mit <<<

„Die Landesregierung stellt Rekordsummen für den Aus- und Neubau von Rad- und Fußwegen zur Verfügung. Seit 2017 sind mehr als 580 Kilometer neue Radwege in Nordrhein-Westfalen entstanden“, so Staatssekretär Dr. Hendrik Schulte. „Es freut mich besonders, dass auch im Sauerland das Angebot moderner und sicherer Radwege immer größer wird. So bauen wir ein flächendeckendes, lückenloses Netz auf. Die Fertigstellung des neuen Fahrradwegs entlang der B 55 ist eine gute Nachricht für alle Pendler auf dem Rad und Freizeitradler zwischen den Gemeinden.“

>>> Lesen Sie hier: Geplanter Radweg bei Meschede scheitert an Feuchtwiese <<<

Der erste Bauabschnitt der neuen Radtrasse zwischen den Gemeinden Eslohe und Bremscheid konnte bereits 2016 fertiggestellt werden. Mit dem Abschluss dieses zweiten Bauabschnitts von Eslohe nach Cobbenrode ist nun eine durchgängige Radverbindung zwischen den beiden Ortschaften geschaffen worden. „Für die Anwohner beider Orte sowie dem Ortsteil Isingheim bedeutet dieser Lückenschluss eine sichere Verbindung mit dem Rad oder per pedes“, freut sich Eslohes Bürgermeister Stephan Kersting. „Das erhöht die Lebensqualität in unserer dörflich geprägten Umgebung enorm“, ist er sich sicher.

>>> Lesen Sie hier: Kitas im HSK dürfen Eltern bei Buchungen von Betreuungszeiten nicht bedrängen <<<

Mit dem Ausbau der Radmobilität im Hochsauerlandkreis geht es direkt weiter: Der nächste Bauabschnitt zwischen Eslohe und Schwartmecke ist derzeit in der Planung.

Täglich wissen, was in Meschede und Umland passiert: Hier kostenlos für den WP-Meschede-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland