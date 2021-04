Randale auf Ostwiger Sportplatz mit überraschendem Ausgang

Ostwig. In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag wurden Mülleimer zerbeult und Schilder zerstört. Jetzt hat sich die Vandalismus-Aktion aufgeklärt.

In der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag kam es zu diversen Verwüstungen auf dem Sportplatz in Ostwig und Vandalismusschäden. Mehrere Mülleimer wurden zerbeult, auf den Sportplatz geschmissen und dort entleert, Bänke wurden auf das Spielfeld geworfen, Poller und Schilder wurden aus der Verankerung gerissen und mussten vom benachbarten Feld geholt werden, Bälle aus einem Ballwagen lagen über die gesamt Anlage verteilt und hinter dem Sportheim wurde ein Regenfallrohr beschädigt. Das teilt der Verein mit.

Der Vereinsvorsitzende wurde von einem aufmerksamen Nachbarn am Freitagmorgen bereits früh über die Schäden informiert und war umgehend vor Ort. Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf. Nachbarn berichteten von einer größeren Gruppe Unbekannter, die in der Nacht zu Karfreitag in der Nähe des Ostwiger Sportplatzes gesehen wurden. Der Vereinsvorsitzende Christoph Rosenau zu dem Zeitpunkt: „Wir werden dadurch mindestens einen Hinweis auf die Tatzeit und die Größe der Gruppe erhalten. Ob wir Täter unmittelbar identifizieren können bleibt abzuwarten.“

Belohnung von 200 Euro

Der TV Ostwig setzte für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung von 200 Euro aus. Christoph Rosenau: „Es geht uns dabei gar nicht mal um die finanziellen Schäden, die sich in Grenzen halten, es geht darum, ein Zeichen gegen sinnlose Zerstörungswut ohne Sinn und Verstand zu setzen.“

Zwischenzeitlich sind die Auswertungen der Videoaufnahmen beim TV Ostwig erfolgt. Bei den Vandalen handelte es sich um eine Gruppe von insgesamt sieben Jugendlichen aus der näheren Umgebung, die am Gründonnerstagabend in der Zeit zwischen 22.20 Uhr und 22.35 Uhr auf dem Sportplatz Ostwig ihr Unwesen trieben. Die Täter konnten u. a. anhand des Fahrzeugs erkannt werden, mit dem sie offensichtlich bewusst zum Sportplatz Ostwig gefahren sind, um dort ihr Unwesen zu treiben.

Jugendliche melden sich freiwillig

Der TV Ostwig gab den Jugendlichen bis zum Ablauf des 6. April Zeit, sich freiwillig zu erklären und zu entschuldigen. Am Karsamstagabend hat sich die Angelegenheit um den Vandalismus am Sportplatz in Ostwig endgültig aufgeklärt. Die Jugendlichen haben sich persönlich beim Vorstand des TV Ostwig entschuldigt und zudem erklärt, für den entstandenen Schaden aufzukommen. Man bereue die Angelegenheit und bitte darum, das natürlich inakzeptable Verhalten als „jugendliche Dummheit“ zu entschuldigen, auch aus einer gewissen Frustration heraus, unter der Woche aufgrund der Corona-Auflagen vom Sportplatz verwiesen worden zu sein.

Für den Vorsitzenden des TV Ostwig ist die Angelegenheit damit erledigt: „Uns ging es im Wesentlichen darum, zu verhindern, dass noch mehr oder sogar größerer Schaden entsteht. Und das wird nicht passieren, dessen bin ich mir sicher“, so Christoph Rosenau, 1. Vorsitzender.