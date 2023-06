Raub bei Schmallenberg: Täter verletzten Opfer mit Messer

Dorlar. Die Polizei ermittelt nach einem Raub im Stadtgebiet Schmallenberg. Die Täter zückten nach Angaben des Opfers ein Messer und stachen zu.

Zu einem Raub ist die Polizei am Mittwoch gegen 0.40 Uhr in die Straße Zur Reeh-Quelle gerufen worden. Ein 18-Jähriger war an dem angrenzenden Wald in Dorlar im Stadtgebiet Schmallenberg spazieren, als zwei maskierte Männer auf ihn zugingen, ihn zu Boden rissen und Geld forderten.

Schnittwunde zugefügt

Mit einem Messer wurde dem Schmallenberger eine Schnittwunde zugefügt. Ohne Beute zu machen, flüchteten die Täter. Eine weitere Beschreibung der Männer liegt vor, der Betroffene konnte sie nur im Dunkeln als maskiert erkennen.

Hinweise an die Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974 / 90 200.

