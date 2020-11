Rauch und Unfall: Feuerwehr Meschede zweimal im Einsatz

Meschede. Die Feuerwehr Meschede musste am Wochenende zweimal zu Einsätzen ausrücken. Erst war ein Verkehrsunfall der Grund, dann eine Rauchentwicklung.

Der Löschzug Meschede ist am Wochenende zweimal alarmiert worden.

Pkw gegen Mauer

In der Nacht von Freitag auf Samstag war zunächst ein Verkehrsunfall der Grund. Gegen 23.45 Uhr war ein Pkw am Schederweg vor eine Mauer geprallt. Öl lief aus. Die Feuerwehr musste es abbinden.

Am Samstag war eine zunächst unklare Rauchentwicklung der Grund für die Alarmierung. Gegen 15.25 Uhr wurde der Löschzug in den Lanfertsweg geschickt. Dort hatte ein Anrufer von aufsteigendem Rauch berichtet. Tatsächlich stammte er aus einer Feuertonne, wie sich herausstellte. An einer Gartenhütte hatte es sich eine Gruppe gemütlich gemacht. Es bestand keine Gefahr.