Rauchmelder-Pflicht: Was nicht nur Mescheder wissen sollten

Meschede Für ein paar Euro können sie Leben retten: Rauchmelder. Die Mescheder Feuerwehr weiß, worauf es beim Kauf ankommt.

Zum Ende des Jahres sind Rauchmelder in allen Bundesländern Pflicht geworden. Auch die Mescheder Wehr erinnert gerade jetzt, wo die Weihnachtbäume und Adventskränze langsam trocken werden, an die lebensrettenden Geräte. In Nordrhein-Westfalen müssen sie schon seit Ende 2016 im privaten Wohnraum, egal ob Neubau oder Umbau angebracht sein.

Der Nutzen

„Ich hatte schon einige Einsätze, wo die Rauchmelder Menschenleben gerettet haben oder auch nur den Sachschaden gering halten konnten“, berichtet Holger Peek, Pressesprecher der Feuerwehr Meschede. Er empfiehlt sie daher uneingeschränkt.

Die Kosten

Einen geprüften und zertifizierten Rauchmelder gibt es laut Peek ungefähr ab 10 Euro in jedem Baumarkt. Die Kosten seien nach oben offen. „Die besten Geräte sind dann untereinander vernetzt und alarmieren sich gegenseitig, sobald eins anschlägt.“ Für den Feuerwehrmann sind die Zehn-Euro-Geräte aber durchaus ausreichend.

Die Installation

Anbringen sollte man Rauchmelder in den Fluren, die als Fluchtwege dienen und in den Schlafräumen und Kinderzimmern, rät Holger Peek, überall dort, wo Menschen im Schlaf von einem Brand überrascht werden können. "In den Kinderzimmern kommt hinzu, dass dort für einen Schlafraum ja meist relativ viel Technik verbaut ist" Ein Kurzschluss könne da schnell einen Schwelbrand auslösen und lebensgefährlich werden. „Das ist die Minimallösung“, sagt Peek. Natürlich könnten die Geräte auch noch an weiteren Stellen angebracht werden. Relativ sinnlos seien sie dagegen in der Küche, weil sie dort schnell zu früh auslösen.

Die Wartung

Vom Grundsatz her seien die Geräte wartungsfrei, sagt Peek. Leert sich der Akku, dann ertönt erst ein regelmäßiger Piepton. „Meist allerdings passiert das nachts“, sagt er und gibt mit einem Schmunzeln zu, dass er selbst schon schlaftrunken durch Haus getapert sei, um den Störenfried zu entdecken und die Batterien auszutauschen.

Tag des Rauchmelders

Jedes Jahr wird am Tag des Rauchmelders bundesweit an Bedeutung der kleinen Geräte erinnert. So zuletzt am Freitag, 13. November. Auch die Feuerwehr Meschede weist dann regelmäßig auf die lebensrettenden Funktionen des kleinen, unscheinbaren Gerätes hin.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rauchmelder-lebensretter.de