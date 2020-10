Angeblich „eine schwere Zeit“ durchlebt nach eigenen Angaben ein 40-jähriger Mann aus Schmallenberg. Der türkische Staatsangehörige soll Dienstagmorgen grundlos einen Bahnmitarbeiter angegriffen und diesen als „Scheiß Deutschen“ betitelt haben. Anschließend schloss er sich in der Zugtoilette ein.

Angriff auf Mitarbeiter der Bahn

Gegen 8 Uhr wurden Bundespolizisten zum RE 57 im Dortmunder Hauptbahnhof gerufen. In dem Zug sollte es zu einem Angriff auf einen Bahnmitarbeiter gekommen sein. Vor Ort erklärte der 59-jährige Triebfahrzeugführer des RE 57, dass er nach Halt des Zuges im Hauptbahnhof von dem 40-jährigen Schmallenberger grundlos und mit den Worten: „Scheiß Deutscher“ angegriffen worden sei. Den Angriff konnte er abwehren und wurde so nur leicht verletzt. Anschließend habe sich der Mann auf der Zugtoilette eingeschlossen. In dieser nahmen ihn Einsatzkräfte auch fest und brachten ihn zur Wache.

Strafunterbrechung wegen Corona

Dort erklärte der 40-Jährige, dass er aktuell eine schwere Zeit durchleben würde. Wie weitere Ermittlungen ergaben, befindet sich der Mann derzeit wegen der Corona-Pandemie in einer Strafunterbrechung und hat nach dieser noch eine 19-tägige Haftstrafe wegen Sachbeschädigung zu verbüßen.

Gegen den polizeibekannten Mann leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Der RE 57 fährt die Strecke Dormund - Winterberg über Meschede und Bestwig. Er ist vor allem für die so genannten PESA-Pannen bekannt. Dortmund ist einer der lokalen Märkte, an dem sich Sauerländer mit Drogen eindecken.

Strafunterbrechung seit März

Der Mann war offenbar auf freiem Fuß, weil das Land im März für sämtliche Gefangene, die unter Vollstreckungsleitung einer nordrhein-westfälischen Staatsanwaltschaft eine Ersatzfreiheitsstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu 18 Monaten verbüßen mussten, den Vollzug unterbrochen hatte. Voraussetzung war, dass die Entlassung in der Zeit vom 20. März bis zum 31. Juli anstand.

Dabei handelte es sich um eine von mehreren Maßnahmen, um die Corona-Pandemie in den Justizvollzugsanstalten einzudämmen.