Realschule der Stadt Meschede

Realschule Meschede

www.realschule-meschede.de

Motto: Vielfalt fördern!

Schulleiter: Franz Stratmann

Schülerzahl: 450

Lehrer und Referendare: 24

Klassenzahl in SEK I: 17

Schulbeginn: 7.30 Uhr

Termine: Anmeldung: 17. bis 19. und 25. bis 29. Februar, montags bis freitags, 8 bis 14 Uhr, Samstag, 10 bis 12 Uhr.

Kennenlernnachmittag: Mittwoch, 27. Mai.

Betreuung und Verpflegung: Nachmittagsstunden an bis zu zwei Tagen, Hausaufgabenbetreuung bis 15 Uhr , Mensa von 9 bis 14 Uhr, Essen von 12 bis 13.45 Uhr. Sozialarbeiterin der Stadt für Bildungsberatung, Beratungslehrerin.

Unterrichtsausfall in der Unterstufe: Vertretung und Beaufsichtigung bis zur 6. Stunde.

Individuelle Förderung: Differenzierte Lernangebote, künstlerische Unterstützung, Lernbuddys, Förderkurse in Deutsch, Mathe, Englisch, Nachhilfe, herkunftssprachlicher Unterricht in Portugiesisch, DELF.

AGs/Projekte: Geografie- und Sportwettbewerbe, soziales Engagement, Einsatz auf dem Ehrenfriedhof, Labortage in Olsberg, „Super Klasse 5“.

Schüleraustausch: mit Frankreich und Belgien.

Schwerpunkte/Profile: Soziales Lernen und Förderung der Methodenkompetenzen, Teilnahme am Landesprogramm „Vielfalt fördern“, AgendaSchule, Hilfen durch Beratungslehrerin.

Berufsförderung: dreiwöchiges Betriebspraktikum in Klasse 9, Berufsfelderkundungen in Klasse 8, intensive Beratung und Vorbereitung auf den Übergang zu Gymnasien und Berufskollegs.