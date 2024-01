Realschule Eslohe bietet Fünftklässlern sanften Übergang

Eslohe Schulleiterin Katrin Schulte-Bärbig erläutert Angebote, Fakten und Zahlen für den Übergang zur Realschule Eslohe im Steckbrief.

Name der Schule: Realschule Eslohe

Homepage:www.eslohe-schulen.de/realschule

Motto: Qualität ist unser Anspruch

Lesen Sie auch:

Schulleiterin: Katrin Schulte-Bärbig

Schülerzahl: 610

Katrin Schulte-Bärbig Leiterin der Realschule Eslohe. Foto: Frank Selter / WP Meschede / Frank Selter

Lehrer und Referendare: 37/1

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 24

Schulbeginn: 8 Uhr

Anmeldetermine und Tag der offenen Tür: Mittwoch, 14. Februar bis Donnerstag, 7. März; Tag der offenen Tür: Samstag, 20. Januar

Betreuung und Verpflegung: Verpflegung durch Schulkiosk und SV-Verkauf mit wechselnden Angeboten, Angebote in der Pause durch Sporthelfer und Lesescouts

Unterrichtsausfall: die Schule stellt Unterricht von der 1. bis zur 6. Stunde sicher- wenn die Personalsituation es möglich macht; grundsätzlich werden alle Unterrichtsfächer erteilt, plötzlicher Unterrichtsausfall wird über schuleigenes Vertretungskonzept organisiert

Individuelle Förderung: Förderung aller Schülerinnen und Schüler durch Lernzeitstunden in den Hauptfächern, Lese-Rechtschreibförderung in Kleingruppen am Nachmittag, Hausaufgabenbetreuung, Projekt „Schüler helfen Schülern“, Diagnosetests zur Feststellung des Lernstandes zu Beginn des Schuljahres, Lernen mit Tablets

Digitale Medien: iPad-Klassen ab Klasse 7; hervorragende Ausstattung mit digitalen Medien: zahlreiche I-Pad-Koffer, Apple-TV in jedem Klassen- und Fachraum; Informatikraum, Informatikunterricht in Klassen 5 und 6, Nutzung der Lernplattform LOGINEO, Angebot zum Erwerb des ICDL (europäischer Computerführerschein), ausgebildete Medienscouts

Projekte außerhalb des Unterrichts: Musical, Chor, Forscher-AG, vielfältige MINT-Projekte, Projekte im Rahmen von „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“, Medienscouts, Sporthelfer, Lesescouts, Rechtskunde, DELF, Brückenkurse für Schüler, die zum Gymnasium wechseln möchten

Was macht unsere Schule besonders: sanfter und kindgerechter Übergang von der Grundschule, Förderung des sozialen Miteinanders, naturwissenschaftlicher Schwerpunkt, MINT-Förderung, musikalischer Schwerpunkt mit Weihnachtskonzerten und Musicals

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland