Realschule Eslohe: Irritation nach Quarantäne-Mitteilung

In der Gemeinde Eslohe ist eine siebte Klasse der Realschule unter Quarantäne gestellt worden, nachdem einer der Schüler positiv auf Corona getestet worden war. Der Vorfall hatte am Dienstag zunächst für Irritationen und Verwunderung gesorgt, weil angeblich nur ein Teil der insgesamt 27 Schüler zählenden Klasse zu Hause bleiben sollte - nämlich die Schüler, die aus dem Hochsauerlandkreis stammen. Für neun Schüler aus dem Kreis Olpe sollte keine Quarantäne gelten, hatte es geheißen.

Und das war zunächst tatsächlich so. Allerdings galt das nur kurzzeitig. Wie Hans-Werner Voß, Sprecher des Kreises Olpe mitteilte, hatte das Gesundheitsamt in Olpe den Fall zu Beginn anders eingeschätzt als die Kollegen aus dem Hochsauerland. Man sei zunächst davon ausgegangen, dass die Schüler keinen allzu engen Kontakt mit dem Infizierten hatten. Nach Rücksprache mit den Kollegen des Gesundkeitsamtes in Meschede sei allerdings schnell klar gewesen, dass für die Schüler aus dem Kreis Olpe ebenso eine Quarantäne angeordnet werden wird, wie für die Hochsauerländer. Bis einschließlich 10. November ist nun für die gesamte Klasse Home-Schooling angesagt.

Realschulleiterin Katrin Schulte Bärbig hatte am Dienstag in engem Kontakt mit beiden Gesundheitsämtern gestanden. „An beiden Stellen habe ich sehr verantwortlich handelnde Personen erlebt“, sagt sie.

Auf ein derartiges Szenario hatte sich die Esloher Realschule laut Schulte-Bärbig bereits seit längerer Zeit vorbereitet. Und auch für den Fall, dass nur der Teil einer Klasse in Quarantäne muss, sei man gerüstet. Man habe Konzepte erarbeitet, die nun greifen. Der Unterricht findet für die betroffene Klasse aktuell digital über eine Lernplattform statt.

Dabei werden die Schülerinnen und Schüler zum einen per Video unterrichtet, zum anderen laden die Lehrer Lernmaterial und Arbeitsblätter hoch, die die Schüler ausgefüllt auf einfachem Weg wieder zurücksenden können. Es sei enorm wichtig, dass die Ergebnisse zurückgespiegelt werden, sagt Schulleiterin Katrin Schulte-Bärbig.